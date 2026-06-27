كأس العالم - قبل مواجهة إيران.. تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم وذلك بعد نهاية مباريات المجموعة الثامنة للمونديال.

وضمن منتخب مصر مكانه في دور الـ32 للمونديال على أقل تقدير كأحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويلعب منتخب مصر ضد إيران في المباراة التي تقام على ملعب لومين فيلد في سياتل.

وكان منتخب مصر تعادل مع بلجيكا 1-1 في المباراة الأولى وفاز على نيوزيلندا في المباراة الثانية 3-1 ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

وبذلك تكون مباراة إيران محددة لمركز مصر في المجموعة ومن ثم تتحدد مباراة الفراعنة في دور الـ32.

وبذلك يكون تحددت 5 مواجهات في دور الـ32 وهي:

كندا - جنوب أفريقيا

هولندا - المغرب

ألمانيا - باراجواي

البرازيل - اليابان

أمريكا - البوسنة والهرسك