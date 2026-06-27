تشكيل إيران - تغييران في الدفاع والوسط أمام مصر.. وطارمي يقود الهجوم

السبت، 27 يونيو 2026 - 04:44

كتب : FilGoal

إيران

أجرى أمير قالينوي مدرب إيران تغييرين في تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من المجموعة 7 لـ كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع إيران في السادسة صباحا على ملعب لومين في مدينة سياتل الأمريكية.

ويبدأ ميلاد محمدي ومحمد قرباني بدلا من إحسان حاج صافي وصالح هارداني اللذان شاركا أمام بلجيكا.

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ويشارك محمد قرباني لأول مرة في النسخة الحالية من كأس العالم الحالية بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراتين السابقتين.

ويقود مهدي طارمي الهجوم أمام منتخب مصر. (طالع تشكيل منتخب مصر)

وجاء تشكيل إيران

حارس: علي رضا بيرانواند

الدفاع: رامين رضائيان - حسين كنعاني – علي نعمتي - شجاع خليل زادة - ميلاد محمدي

الوسط: محمد محبي - سامان قدوس - سعيد عزت الله – محمد قرباني

الهجوم: مهدي طارمي

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وبدأ منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بالتعادل مع نيوزيلندا 2-2 ثم فرض التعادل على بلجيكا بدون أهداف.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب إيران ثانيا بالتساوي مع بلجيكا برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب.

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