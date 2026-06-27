كأس العالم - تشكيل منتخب مصر.. تريزيجيه وصابر وعبد المنعم أساسيون ضد إيران

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عدة تبديلات في تشكيل الفراعنة لمواجهة إيران في الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويلعب منتخب مصر ضد إيران في المباراة التي تقام على ملعب لومين فيلد في سياتل.

ويشارك محمود صابر لأول مرة مع منتخب مصر وبشكل أساسي، وذلك بدلا من مروان عطية الذي احتفظ به حسام حسن على مقاعد البدلاء لحصوله على إنذار سابق.

وكذلك يشارك محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي بدلا من ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة بدلا من حمدي فتحي المصاب.

بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي عاد للتشكيل الأساسي على حساب عمر مرموش.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح - تريزيجيه - زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - ياسر إبراهيم - نبيل عماد - مروان عطية - إبراهيم عادل - هيثم حسن - أحمد سيد "زيزو" - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش.

وكان منتخب مصر تعادل مع بلجيكا 1-1 في المباراة الأولى وفاز على نيوزيلندا في المباراة الثانية 3-1 ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.