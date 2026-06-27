كأس العالم - دوي: الأمر مختلف تماما عما نعيشه مع الأندية

السبت، 27 يونيو 2026 - 02:58

كتب : FilGoal

ديزيري دوي

أعرب ديزيري دوي جناح منتخب فرنسا عن سعادته البالغة بعدما قاد الديوك للفوز على النرويج بكأس العالم.

واقتنص منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة بعد الفوز الكبير أمام النرويج بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة والأخيرة.

وقال ديزيري دوي عبر راديو مونت كارلو: "هدفي في مرمى النرويج يعني لي الكثير على المستوى الشخصي، فجميع اللاعبين يحلمون بالتسجيل في كأس العالم".

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وأضاف "الأمر مختلف تماما عما نعيشه مع الأندية. نحن سعداء للغاية بهذا الفوز، وأحاول تقديم أقصى ما لدي في كل مباراة".

وأتم "هدفي دائما هو مساعدة الفريق، وعلى المستوى الجماعي قدمنا مباراة كبيرة، وأظهرنا روحا عالية وتركيزا كبيرا".

أحرز أهداف فرنسا، عثمان ديمبيلي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32، فيما اختتم أهداف الديوك ديزيري دوي في 90+4.

فيما أحرز ثيلو أسجارد هدف النرويج الوحيد في الدقيقة 21.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

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