انتهت كأس العالم - أوروجواي (0)-(1) إسبانيا.. السيلستي يودع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوروجواي ضد إسبانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه منتخب أوروجواي برصيد نقطتين.

ويحتاج اللاروخا للتعادل على الأقل من أجل ضمان الصدارة، فيما يحتاج السيلستي للفوز من أجل التأهل دون انتظار أي حسابات أخرى.

ويبدأ اللقاء في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة على ملعب أكرون في المكسيك.

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انتهت

ق 90+5: كانوبيو وبطاقة حمراء للاعب أوروجواي

ق 87: انفراد من فيران توريس وترتد من العارضة

ق 46: مشاركة روشيت بدلا من موسيلرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: إصابة أوجارتي وخروجه ومشاركة دي لا كروز

أليكس باينا يفتتح التسجيل لإسبانيا! pic.twitter.com/mi0n54HGxd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026

ق43: جووووول أووووول لإسبانيا تصويبة من باينا تغالط موسليرا وتسكن الشباك

ق36 تسديدة صاروخية من بينتانكور لاعب أوروجواي تمر أعلى مرمى إسبانيا في محاولة خطيرة للغاية.

ق20 عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا على رأس كوبارسي ليسدد كرة رأسية مرت بجوار المرمى.

بداية اللقاء