كأس العالم - مدرب النرويج: ديمبيلي كان في يوم استثنائي

أشاد ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج، بالمستوى الكبير الذي قدمه عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا، مؤكدا أن تألقه صعب المهمة على فريقه خلال اللقاء.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا كبيرا أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف سجل ديمبيلي منها 3 أهداف.

وقال سولباكن عبر موقع فيفا: "ديمبيلي كان واضحا أنه في يوم مميز، وسدد الكرة بشكل رائع، وهو ما شكل صعوبة كبيرة بالنسبة لنا".

وواصل "لم ننجح في مساندة فريدريك بيوركان ظهيرنا الأيسر، بالشكل الكافي، كان يجب أن نكون أقرب له وأكثر دعمًا مما كنا عليه".

وأتم "هدفان من الأهداف التي سُجلت كانا على مستوى عالمي، أما الهدف الثالث فكان يجب علينا تفاديه".

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

أحرز أهداف فرنسا، عثمان ديمبيلي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32، فيما اختتم أهداف الديوك ديزيري دوي في 90+4.

فيما أحرز ثيلو أسجارد هدف النرويج الوحيد في الدقيقة 21.

كما أهدر ستراند لارسن مهاجم النرويج ضربة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها الحارس مايك ماينان.

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