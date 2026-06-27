انتهت في كأس العالم - السعودية (0)-(0) كاب فيردي.. تأهل تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية ضد كاب فيردي في كأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية ضد كاب فيردي ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

لمتابعة مباراة السعودية ضد كاب فيردي دقيقة بدقيقة من هنا.

ق90+2 عبد الله الحمدان يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها فوزينيا

ق48 مشاركة مصعب الجوير بدلا من عبد الله الخيبري في تغيير هجومي مع انطلاق الشوط الثاني

الشوط الثاني

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ق45 رأسية خطيرة من فراس البريكان وتصدي رائع من فوزينيا حارس كاب فيردي

ق32 خروج حسان التمبكتي بعد إصابة خطيرة ومشاركة علي لاجامي

ق23 تصدي رائع من محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية بعد تسديدة قوية من الجهة اليمنى

ق17 تسديدة قوية من سالم الدوسري وإبعاد رائع من دفاع كاب فيردي وهى في طريقها للمرمى

انطلاق المباراة