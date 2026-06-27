متحف كأس العالم – فوفوزيلا.. آلة إفريقية تغيب عن 2026 بقرار من فيفا

تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري تاريخيا في كأس العالم عبر نسخة 2026، لكن يغيب معها آلة "فوفوزيلا".

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعرض معكم FilGoal.com العديد من المقتنيات التاريخية عبر متحف كأس العالم.

وفوزفيلا هي بوق بلاستيكي طويل ظهر لأول مرة في كأس العالم 2010 لكن تعرض للعديد من الانتقادات بسبب صوته.

وفي نسخة 2026 وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوفوزيلا من بين 16 آلة ممنوعة من دخول الملاعب بموجب قواعد السلوك الخاصة بالملاعب.

وحتى مع وصول جنوب إفريقيا لدور الـ 32 من كأس العالم لأول مرة في تاريخه بتخطي عقبة دور المجموعات إلا أنه سيفتقد سماع صوتها في الملعب.

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