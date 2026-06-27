كأس العالم - مؤتمر سكالوني: ميسي سيبدأ بديلا أمام الأردن.. ولا علاقة لذلك بالدور المقبل

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل بالفعل بفضل الفوز على الجزائر ثم النمسا لدور الـ 32 ويخوض اللقاء الأخير وهو في الصدارة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "موقف ليونيل ميسي أمام الأردن؟ سأجيب فقط لأنه أنت، سيبدأ من على مقاعد البدلاء أمام الأردن ثم يشارك لاحقا، سنعلن التشكيل غدا".

السؤال جاء من الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز أكبر صحفي في العالم غطى نسخ مختلفة من كأس العالم تاريخيا بدءا من 1958 وحتى 2026 والذي أتم عامه الـ 91.

وشارك ميسي في أول مباراتين كأساسي وسجل 5 أهداف بواقع 3 ضد الجزائر و2 ضد النمسا وتصدر ترتيب الهدافين.

LA PREGUNTA DE MACAYA MÁRQUEZ PARA SCALONI 🇦🇷 🎙️ El histórico periodista argentino fue el encargado de abrir la conferencia de prensa del DT de la Albiceleste. HERMOSO MOMENTO 🥹#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EVm8G1BHBV — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

وأضاف "يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما يمتلكه الخصم. في كأس العالم هذا، نلاحظ أن هناك فرق تلعب بأساليب مختلفة، حقق العديد منها نتائج جيدة".

وأردف "يعود الفضل الأكبر في كل ما تم إنجازه إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور ويتدربون بأقصى طاقتهم".

وواصل "أعتقد أنه عندما تتاح الفرصة، هناك لاعبون مميزون يستحقون الانضمام. والأهم هي أن يلعب الفريق بنفس الأسلوب".

وأكمل "عند اللعب بهذا القميص، فهذا يعني اللعب وتقديم أداء جيد، والسعي الدائم للفوز. ولهذا السبب نحافظ على نفس الحماس والقلق كما في اليوم الأول".

وردا على إمكانية إجراء تغييرات لإراحة اللاعبين قبل دور الـ 32 أجاب: "إن قرار من سيلعب غدا لا علاقة له بمن سيلعب في المباراة القادمة".

وتابع "ما يهمني هو أن يشعر الناس بالانتماء، وأن يكون لديهم إحساس بأن المنتخب يمثلهم".

وأشاد بمنتخب الأردن قائلا: "إذا حدث ذلك، فسنستغل الفرصة لاختبار الخطط؛ الأردن يميل للعب بـ 5 مدافعين، وهذا نظام يتطلب تغييرا في التحركات عن اللعب أمام 4 مدافعين".

video:1

وأتم "الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة؛ مهاجمو الأردن يتمتعون بالسرعة، وعلينا أن نضع ذلك في الحسبان".

ويواصل حامل اللقب مشواره في كأس العالم 2026 بعدما توج للمرة الثالثة في 2022 عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يلتقي الأرجنتين مع ثاني المجموعة الثامنة والذي يحتله حتى الآن منتخب أوروجواي.

وستقام مباراة دور الـ 32 في الواحدة صباحا ليوم السبت المقبل 3 يوليو.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.