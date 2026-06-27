الشرق الأوسط: محرز يرغب في استكمال عقده.. وقرار صدم من أهلي جدة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط مفاجأة كبرى بشأن مستقبل الجناح الجزائري رياض محرز مع أهلي جدة السعودي.

رياض محرز النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب رياض محرز في صفوف أهلي جدة منذ 2023 ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن رياض محرز يريد الاستمرار مع أهلي جدة للموسم الرابع، لكن إدارة النادي السعودي بصدد تفعيل (بند التخارج) المنصوص عليه في عقد محرز قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.

بند التخارج يتيح لأهلي جدة السعودي إنهاء العقد مع محرز قبل الموسم الرابع بشرط تفعيله قبل 30 يونيو 2026.

وأضحت الصحيفة ذاتها أن رغبة محرز الأساسية تتمثل في مواصلة مشواره مع الأهلي، وعدم الاكتفاء بثلاثة مواسم فقط، إذ يرى أنه لا يزال قادرا على تقديم الإضافة الفنية، وقيادة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات، بينما ترغب إدارة ناديه في ضخ دماء جديدة بالفريق.

ويتواجد رياض محرز حاليا مع منتخب الجزائر المشارك في كأس العالم 2026.

وقاد محرز نادي أهلي جدة للتتويج بلقبي النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا.

ويلعب محرز في أهلي جدة منذ 2023 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى معه سنوات ذهبية.

كما سبق للنجم الجزائري اللعب لأندية: لوهافر الفرنسي، وليستر ستي الذي توج معه بلقب تاريخي للدوري الإنجليزي 2016.