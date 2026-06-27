كأس العالم - ديمبيلي: نريد الفوز بكل المباريات.. والتركيز مفتاح المرحلة المقبلة

السبت، 27 يونيو 2026 - 02:22

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - فرنسا أمام النرويج

شدد عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا، على أن الهدف الواضح لمنتخب الديوك هو تحقيق الفوز في جميع المباريات، مؤكدا أن التركيز سيظل العامل الحاسم فيما هو قادم.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا كبيرا أمام النرويج بنتيجة 4-1 كان لديمبلي نصيب في 3 أهداف منهم.

وقال ديمبيلي في تصريحات عبر RMC: "نريد الفوز بكل المباريات، ما زلنا مركزين، كانت مباراة مهمة من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، نريد الانتصار في كل لقاء، وسنحافظ على تركيزنا لأن ما هو قادم لا يقل أهمية".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بعد تسجيل هاتريك.. ديمبيلي رجل مباراة فرنسا والنرويج كأس العالم - مدرب فرنسا: حققنا المطلوب أمام النرويج.. وفي انتظار ديشامب تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء كأس العالم - مونت كارلو: تصدر فرنسا للمجموعة سيقلل سفر المنتخب 10 ساعات

وواصل "التواصل أمر ضروري، لدينا لاعبين أصحاب جودة عالية سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء، بالتواصل نفهم بعضنا بشكل أفضل، ويجب أن نستمر على هذا النهج".

وأردف "يجب أن نحافظ على تركيزنا، هذا أمر أكرره دائمًا، وهذه لحظة فريدة ومهمة بالنسبة لي، أعتقد أنني كنت أكثر تأثيرا في مباراتي السنغال وأيرلندا الشمالية، لكن الأهم دائما هو التركيز، لأن هناك أشياء مهمة قادمة".

وكشف "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، سواء داخل الملعب أو مع الفريق، يجب أن نفكر كفريق واحد، سنواجه منتخب النرويج الذي قد يجري العديد من التغييرات، وعلينا أن نفوز ونظل مركزين".

وأتم "الأهم لم يأتِ بعد، ولا يجب أن نبالغ في الفرح أو نندفع أكثر من اللازم".

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

أحرز أهداف فرنسا، عثمان ديمبيلي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32، فيما اختتم أهداف الديوك ديزيري دوي في 90+4.

فيما أحرز ثيلو أسجارد هدف النرويج الوحيد في الدقيقة 21.

كما أهدر ستراند لارسن مهاجم النرويج ضربة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها الحارس مايك ماينان.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم منتخب فرنسا عثمان ديمبلي
نرشح لكم
كأس العالم - دوي: الأمر مختلف تماما عما نعيشه مع الأندية مباشر كأس العالم - أوروجواي (0)-(1) إسبانيا.. خروج موسليرا كأس العالم - مدرب النرويج: ديمبيلي كان في يوم استثنائي مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) كاب فيردي.. العويس يتألق متحف كأس العالم – فوفوزيلا.. آلة إفريقية تغيب عن 2026 بقرار من فيفا كأس العالم - مؤتمر سكالوني: ميسي سيبدأ بديلا أمام الأردن.. ولا علاقة لذلك بالدور المقبل تشكيل كأس العالم - مندش أساسي لأول مرة مع السعودية.. ومينديز يقود كاب فيردي تشكيل كأس العالم - ميرينو يقود وسط إسبانيا.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي
أخر الأخبار
كأس العالم - دوي: الأمر مختلف تماما عما نعيشه مع الأندية ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - أوروجواي (0)-(1) إسبانيا.. خروج موسليرا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب النرويج: ديمبيلي كان في يوم استثنائي ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) كاب فيردي.. العويس يتألق ساعة | في المونديال
متحف كأس العالم – فوفوزيلا.. آلة إفريقية تغيب عن 2026 بقرار من فيفا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر سكالوني: ميسي سيبدأ بديلا أمام الأردن.. ولا علاقة لذلك بالدور المقبل ساعة | في المونديال
الشرق الأوسط: محرز يرغب في استكمال عقده.. وقرار صدم من أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
كأس العالم - ديمبيلي: نريد الفوز بكل المباريات.. والتركيز مفتاح المرحلة المقبلة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531963/كأس-العالم-ديمبيلي-نريد-الفوز-بكل-المباريات-والتركيز-مفتاح-المرحلة-المقبلة