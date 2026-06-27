كأس العالم - ديمبيلي: نريد الفوز بكل المباريات.. والتركيز مفتاح المرحلة المقبلة

شدد عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا، على أن الهدف الواضح لمنتخب الديوك هو تحقيق الفوز في جميع المباريات، مؤكدا أن التركيز سيظل العامل الحاسم فيما هو قادم.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا كبيرا أمام النرويج بنتيجة 4-1 كان لديمبلي نصيب في 3 أهداف منهم.

وقال ديمبيلي في تصريحات عبر RMC: "نريد الفوز بكل المباريات، ما زلنا مركزين، كانت مباراة مهمة من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، نريد الانتصار في كل لقاء، وسنحافظ على تركيزنا لأن ما هو قادم لا يقل أهمية".

وواصل "التواصل أمر ضروري، لدينا لاعبين أصحاب جودة عالية سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء، بالتواصل نفهم بعضنا بشكل أفضل، ويجب أن نستمر على هذا النهج".

وأردف "يجب أن نحافظ على تركيزنا، هذا أمر أكرره دائمًا، وهذه لحظة فريدة ومهمة بالنسبة لي، أعتقد أنني كنت أكثر تأثيرا في مباراتي السنغال وأيرلندا الشمالية، لكن الأهم دائما هو التركيز، لأن هناك أشياء مهمة قادمة".

وكشف "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، سواء داخل الملعب أو مع الفريق، يجب أن نفكر كفريق واحد، سنواجه منتخب النرويج الذي قد يجري العديد من التغييرات، وعلينا أن نفوز ونظل مركزين".

وأتم "الأهم لم يأتِ بعد، ولا يجب أن نبالغ في الفرح أو نندفع أكثر من اللازم".

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

أحرز أهداف فرنسا، عثمان ديمبيلي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32، فيما اختتم أهداف الديوك ديزيري دوي في 90+4.

فيما أحرز ثيلو أسجارد هدف النرويج الوحيد في الدقيقة 21.

كما أهدر ستراند لارسن مهاجم النرويج ضربة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها الحارس مايك ماينان.

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