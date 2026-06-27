تشكيل كأس العالم - مندش أساسي لأول مرة مع السعودية.. ومينديز يقود كاب فيردي

السبت، 27 يونيو 2026 - 01:54

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

يتواجد سلطان مندش في التشكيل الأساسي لمنتخب السعودية لأول مرة في كأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية ضد كاب فيردي بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

فيما يعتمد بوبيستا مدرب كاب فيردي على ريان مينديز في قيادة هجوم فريقه أمام الأخضر السعودي.

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وجاء تشكيل منتخب السعودية أمام كاب فيردي كالتالي:

الحارس: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي لاجامي - عبد الإله العمري - متعب الحربي.نواف بوشل

الوسط: ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - مصعب الجوير.

الهجوم: سلطان مندش - فيراس البريكان - سالم الدوسري

فيما جاء تشكيل كاب فيردي لمواجهة السعودية كالتالي:

المرمى: فوزينيا

الدفاع: ديني بورجيس – بيكو لوبيز – واجنر بينا

الوسط: كيفين بينا – جواو باولو - جاميرو مونتيرو – ديروي دوارتي - ويلي سيميدو

الهجوم: دايلون ليفرامينتو – رايان مينديز.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه أوروجواي وكاب فيردي ولكل منهما نقطتين، ثم السعودية بنقطة واحدة.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره بالتعادل مع أوروجواي قبل الخسارة برباعية من إسبانيا.

فيما يختتم المجموعة بملاقاة كاب فيردي، فجر السبت، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

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