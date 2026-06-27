خبر في الجول - علي جبر يتمم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر

حدد علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر السابق، وجهته المقبلة، بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن علي جبر أتم اتفاقه مع مسؤولي الاتحاد السكندري للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وسينتقل جبر إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بعد عقده مع بيراميدز.

وسيوقع علي جبر عقدا يمتد لمدة موسمين مع الاتحاد، حسبما علم FilGoal.com

وانتهى عقد جبر صاحب الـ 37 عاما، مع بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي.

وبدأ علي جبر مسيرته في النادي الإسماعيلي، قبل الانتقال لنادي الاتحاد السكندري، ليخطف أنظار مسؤولي الزمالك للانضمام للفريق الأبيض عام 2014.

كما خاض علي جبر فترة احتراف في نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وانضم لصفوف بيراميدز من الزمالك في صيف 2018، ليخوض 8 مواسم في صفوف الفريق السماوي.

ولعب علي جبر الموسم الماضي 13 مباراة، سجل خلالهم هدفا واحدا.

كما شارك علي جبر رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، وكأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون.

وتوج علي جبر خلال مسيرته ببطولات دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مع بيراميدز، وبطولة الدوري والسوبر المصري مع الزمالك.

كما فاز بـ 3 ألقاب لكأس مصر، بواقع لقبين مع الزمالك، ولقب مع بيراميدز.

كما توج مع فريق بيراميدز بلقب بطولة كأس القارات الثلاث (كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بعد فوزه على الأهلي السعودي، ضمن بطولة إنتركونتيننتال.