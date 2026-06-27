كأس العالم - بابي جاي: سعيد بثنائيتي.. وننتظر تحديد مصيرنا

عبر بابي جاي لاعب السنغال عن سعادته الكبيرة بالمساهمة في فوز منتخب بلاده، مؤكدًا أن تسجيله هدفين كان له تأثير مهم في تحقيق الانتصار.

وحقق السنغال انتصارا كبيرا بخماسية أمام العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال جاي عبر بي إن سبورت: "سعيد بتسجيلي هدفين والمساهمة في تحقيق هذا الانتصار الكبير لمنتخب بلادي".

وواصل "هناك حالة من التشويق، ننتظر ما ستسفر عنه المباريات المقبلة لمعرفة مصيرنا في الدور القادم".

وحصد بابي جاي جائزة رجل المباراة المقدمة من فيفا، وذلك عقب تألقه خلال مواجهة منتخب السنغال أمام منتخب العراق.

وسجل بابي جاي هدفان وصنع آخر في 33 دقيقة لعب فقط بعد نزوله الشوط الثاني.

وسجل خماسية السنغال كل من حبيب ديارا، وإسماعيلا سار، وبابي جاي هدفين، وإلمان نداي.

وبهذا الانتصار أصبح منتخب السنغال من أفضل المنتخبات التي حققت رصيد 3 نقاط في انتظار مصيرها مع باقي المباريات لمعرفة هل سيتأهل كأفضل 8 ثوالث في المجموعات.

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