كأس العالم - بعد تسجيل هاتريك.. ديمبيلي رجل مباراة فرنسا والنرويج

حصد عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا، جائزة رجل المباراة في مباراة النرويج.

وقاد ديمبيلي منتخب فرنسا، لتحقيق فوز كبير أمام النرويج برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وأحرز ديمبيلي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32.

وبتلك الثلاثية يصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب يسجل 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بكأس العالم منذ 32 عامًا.

كما بات ديمبيلي ثالث لاعب فرنسي يسجل هاتريك في كأس العالم، بعد جوست فونتين ضد باراجواي وألمانيا عام 1958، وكيليان مبابي ضد الأرجنتين 2022.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

وينتظر منتخب فرنسا في دور الـ 32 إما ثالث المجموعة السادسة "السويد"، أو السابعة التي تضم مصر.

وتأكد أن يكون المنتخب الفرنسي في طريق ألمانيا، في دور الـ 16، حال عبورهما الدور المقبل.