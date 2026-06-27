كأس العالم - مدرب فرنسا: حققنا المطلوب أمام النرويج.. وفي انتظار ديشامب

السبت، 27 يونيو 2026 - 01:05

كتب : FilGoal

جاي ستيفان - ديديه ديشامب - فرنسا

أعلن جاي ستيفان المدرب المساعد لفرنسا، عودة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك، لقيادة المنتخب يوم السبت.

وقال ستيفان بعد الفوز الكبير لفرنسا أمام النرويج: "قلوبنا مع ديديه ديشامب، ونتشوق لعودته، سيتواجد معنا في التدريب غدا."

وسافر ديديه ديشامب إلى فرنسا بسبب وفاة والدته، تاركا قيادة المنتخب في مباراة النرويج إلى مساعده.

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وأضاف مدرب فرنسا "حققنا المطلوب في مباراة النرويج، استمتعنا بأسلوب لعبنا، وتميزنا بالحماس وكثرة الفرص."

ونجح منتخب فرنسا في تحقيق فوز كبير أمام النرويج برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة، في كأس العالم 2026.

وأكمل "نجحنا في تسجيل 4 أهداف، هاتريك لـ ديمبيلي، وسجل ديزيري دوي أول هدف برأسية في مسيرته، كل هذذه أمور إيجابية وعلينا البناء عليها."

وتابع ستيفان "كان هناك أيضا لحظات في المباراة لم نكن فيها في أفضل حال، وعلينا تدراك ذلك، كلما تقدمنا ​​في هذه البطولة، ازدادت قوة المنافسين. "

وأتم "علينا أن نبقى متيقظين. نحن سعداء بهذا الفوز، وسنستمتع به، لكن غدًا سنعود للعمل مع ديدييه."

وينتظر منتخب فرنسا ثالث المجموعة السادسة السويد، أو ثالث المجموعة السابعة التي تضم المنتخب المصري.

ويلتقي منتخب مصر السادسة صباح السبت أمام إيران، في الوقت الذي يواجه فيه منتخب بلجيكا نظيره نيوزيلندا.

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