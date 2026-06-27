كأس العالم - بعد تأهل النرويج.. 5 مواجهات تحدد طرفيها في دور الـ 32

السبت، 27 يونيو 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

منتخب النرويج

تحددت مواجهة جديدة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة.

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط، ومنتخب النرويج وصيفا للمجموعة برصيد 6 نقاط.

فيما ينتظر منتخب السنغال موقفه ضمن أفضل ثوالث بعد فوزه الكبير أمام العراق 5-0.

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وتحدد المواجهة الخامسة في دور الـ 32 بعد تأهل النرويج وصيف المجموعة التاسعة، ليواجه كوت ديفوار وصيف المجموعة الخامسة.

كوت ديفوار × النرويج

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في دور الـ16، أمام الفائز من البرازيل أمام اليابان.

وكانت 4 مواجهات قد تم تحديدها يوم الخميس، وهي:

كندا - جنوب أفريقيا

هولندا - المغرب

وتلك المواجهتان في نفس الطريق بدور الـ 16

الولايات المتحدة - البوسنة والهرسك

وستكون تلك المواجهة في طريق مصر بدور الـ 16، حال احتل المنتخب المصري صدارة مجموعته السابعة.

بالإضافة إلى مواجهة البرازيل - اليابان

وبذلك يصل عدد المواجهات المحددة في دور الـ 32 إلى 5 مواجهات.

وتأكد أن يكون المنتخب الفرنسي في طريق ألمانيا، في دور الـ 16، حال عبورهما الدور المقبل.

كما ينتظر منتخب الأرجنتين وصيف المجموعة الثامنة، والأسترالي وصيف المجموعة السابعة (مجموعة مصر).

كأس العالم النرويج مواجهات دور الـ 32
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