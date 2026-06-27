كأس العالم - بعد تأهل النرويج.. 5 مواجهات تحدد طرفيها في دور الـ 32
السبت، 27 يونيو 2026 - 00:58
كتب : FilGoal
تحددت مواجهة جديدة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة.
وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط، ومنتخب النرويج وصيفا للمجموعة برصيد 6 نقاط.
فيما ينتظر منتخب السنغال موقفه ضمن أفضل ثوالث بعد فوزه الكبير أمام العراق 5-0.
وتحدد المواجهة الخامسة في دور الـ 32 بعد تأهل النرويج وصيف المجموعة التاسعة، ليواجه كوت ديفوار وصيف المجموعة الخامسة.
كوت ديفوار × النرويج
ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في دور الـ16، أمام الفائز من البرازيل أمام اليابان.
وكانت 4 مواجهات قد تم تحديدها يوم الخميس، وهي:
كندا - جنوب أفريقيا
هولندا - المغرب
وتلك المواجهتان في نفس الطريق بدور الـ 16
الولايات المتحدة - البوسنة والهرسك
وستكون تلك المواجهة في طريق مصر بدور الـ 16، حال احتل المنتخب المصري صدارة مجموعته السابعة.
بالإضافة إلى مواجهة البرازيل - اليابان
وبذلك يصل عدد المواجهات المحددة في دور الـ 32 إلى 5 مواجهات.
وتأكد أن يكون المنتخب الفرنسي في طريق ألمانيا، في دور الـ 16، حال عبورهما الدور المقبل.
كما ينتظر منتخب الأرجنتين وصيف المجموعة الثامنة، والأسترالي وصيف المجموعة السابعة (مجموعة مصر).