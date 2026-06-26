كأس العالم - بتسجيله الهدف الثاني.. إسماعيلا سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 23:45

كتب : عبد الرحمن شريف

إسماعيلا سار

انفرد إسماعيلا سار بصدارة قائمة هدافي منتخب السنغال في تاريخ مشاركات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف.

ويواجه السنغال منتخب العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الثاني لمنتخب السنغال وجاء الهدف بعد مجهود فردي من لامين كامارا الذي راوغ الجميع وأعطى الكرة لسار وضعها في شباك العراق.

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وتجاوز سار بذلك رقم الراحل بابا بوبا ديوب، الذي كان يتصدر القائمة برصيد 3 أهداف، ليكتب نجم السنغال اسمه في سجلات التاريخ خلال مشاركات بلاده في كأس العالم.

وأصبح إسماعيلا سار أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراة واحدة بكأس العالم.

ويبحث منتخب السنغال عن تحقيق الانتصار أمام العراق من أجل انتظار مصيره ومتابعة حظوظه في التأهل لدور الـ32 في انتظار نتائج المجموعات الآخرى.

منتخب السنغال إسماعيلا سار كأس العالم
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