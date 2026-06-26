بتسجيله الهدف الثاني.. سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال في كأس العالم

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 23:45

كتب : عبد الرحمن شريف

إسماعيلا سار

انفرد إسماعيلا سار بصدارة قائمة هدافي منتخب السنغال في تاريخ مشاركات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف.

ويواجه السنغال منتخب العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الثاني لمنتخب السنغال وجاء الهدف بعد مجهود فردي من لامين كامارا الذي راوغ الجميع وأعطى الكرة لسار وضعها في شباك العراق.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال كأس العالم - شروط صعبة لـ العراق.. وممكنة لـ السنغال لعبور دور المجموعات كأس العالم - مدرب العراق: سنواجه السنغال بطل إفريقيا.. وهدفنا الفوز كأس العالم - مدرب العراق السابق لـ في الجول: هناك فرصة لتحقيق المفاجأة أمام السنغال

وتجاوز سار بذلك رقم الراحل بابا بوبا ديوب، الذي كان يتصدر القائمة برصيد 3 أهداف، ليكتب نجم السنغال اسمه في سجلات التاريخ خلال مشاركات بلاده في كأس العالم.

وأصبح إسماعيلا سار أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراة واحدة بكأس العالم.

ويبحث منتخب السنغال عن تحقيق الانتصار أمام العراق من أجل انتظار مصيره ومتابعة حظوظه في التأهل لدور الـ32 في انتظار نتائج المجموعات الآخرى.

منتخب السنغال إسماعيلا سار كأس العالم
نرشح لكم
مش مهتم إرباك الحسابات "الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال كأس العالم - مؤتمر كيروش: سنقاتل أمام كرواتيا.. ونريد الفوز دون استقبال هدف
أخر الأخبار
مش مهتم 22 ثاتيه | في المونديال
إرباك الحسابات 2 دقيقة | في المونديال
بتسجيله الهدف الثاني.. سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال في كأس العالم 33 دقيقة | في المونديال
"جروس وشارلروا".. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك ساعة | الدوري المصري
"الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا 2 ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531952/بتسجيله-الهدف-الثاني-سار-ينفرد-بصدارة-هدافي-السنغال-في-كأس-العالم