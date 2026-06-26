"جروس وشارلروا".. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص عدد قضايا نادي الزمالك إلى 15 قضية.

وقام فيفا بحذف إيقافي قيد ضد نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

وعلم FilGoal.com أن القضيتين التي إنهائهما على موقع فيفا، يرجعان إلى مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج والجفالي لدى فيفا الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو الزمالك يعلن إنهاء 3 قضايا لدى فيفا

وكذلك تم حذف قضية نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن الزمالك صباح اليوم، إنهاء قضيتين من القضايا صدر بشأنهم أحكام لدى "فيفا" بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

تتعلق القضيتين بـ الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي.

تقدر المستحقات المالية المتأخرة لعمر فرج بقيمة مليون و700 ألف دولار

أما شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه مع نادي أبها السعودي المقدرة بـ 80 ألف دولار

ويتبقى 11 قضية لنادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأنهى الزمالك من قبل القضايا التالية:

1- مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

2- تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا في صفقة الأنجولي شيكو بانزا

3- سداد مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

الزمالك جروس قضايا الزمالك إيقاف قيد الزمالك شارلروا
نرشح لكم
خبر في الجول – بتروجت يقترب من ضم جناح أسترالي خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد إبراهيم الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج والجفالي لدى فيفا الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو رئيس نادي الرياض: أي ناد يتمنى تريزيجيه.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب في الجول يكشف تفاصيل تواصل بوجلبان مع الأهلي وموقفه من منتخب تونس.. والخطة البديلة خبر في الجول - إياد العسقلاني على رادار بيراميدز
أخر الأخبار
بتسجيله الهدف الثاني.. سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال في كأس العالم 27 دقيقة | في المونديال
"جروس وشارلروا".. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
"الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا 2 ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء 3 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر كيروش: سنقاتل أمام كرواتيا.. ونريد الفوز دون استقبال هدف 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531951/جروس-وشارلروا-فيفا-يعلن-تقليص-قضايا-إيقاف-قيد-الزمالك