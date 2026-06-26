"جروس وشارلروا".. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص عدد قضايا نادي الزمالك إلى 15 قضية.

وقام فيفا بحذف إيقافي قيد ضد نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

وعلم FilGoal.com أن القضيتين التي إنهائهما على موقع فيفا، يرجعان إلى مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وكذلك تم حذف قضية نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن الزمالك صباح اليوم، إنهاء قضيتين من القضايا صدر بشأنهم أحكام لدى "فيفا" بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

تتعلق القضيتين بـ الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي.

تقدر المستحقات المالية المتأخرة لعمر فرج بقيمة مليون و700 ألف دولار

أما شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه مع نادي أبها السعودي المقدرة بـ 80 ألف دولار

ويتبقى 11 قضية لنادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأنهى الزمالك من قبل القضايا التالية:

1- مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

2- تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا في صفقة الأنجولي شيكو بانزا

3- سداد مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.