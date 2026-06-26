"الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج

منح عثمان ديمبيلي منتخب بلاده فرنسا التقدم أمام النرويج في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وتقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

سجل ثلاثية فرنسا عثمان ديمبيلي "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32.

فيما سجل هدف النرويج الوحيد ثيلو أسجارد في الدقيقة 21.

وبتلك الثلاثية يصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب يسجل 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بكأس العالم منذ 32 عامًا.

كما بات ديمبيلي ثالث لاعب فرنسي يسجل هاتريك في كأس العالم، بعد جوست فونتين ضد باراجواي وألمانيا عام 1958، وكيليان مبابي ضد الأرجنتين 2022، وعثمان ديمبيلي ضد النرويج عام 2026.

وينافس ديمبيلي زميله كيليان مبابي على صدارة هدافي كأس العالم.

مبابي سجل 4 أهداف، فيما يلاحقه ديمبيلي بـ 3 أهداف، خلف ليونيل ميسي المتصدر بـ 5 أهداف.

ويتقاسم منتخبا فرنسا والنرويج صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وفي حالة فوز فرنسا ستضمن صدارة المجموعة التاسعة، لتستعد لمواجهة ثالث المجموعة (الرابعة أو السادسة أو السابعة).

الهدف الأول

هدف عثمان ديمبلي الأول في شباك النرويج ⚽️🔥pic.twitter.com/tnLdc0FlMc — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2026

الهدف الثاني