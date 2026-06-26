انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النرويج أمام فرنسا، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنا التأهل، ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الديوك الفرنسية.

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ويلتقي في الوقت ذاته منتخبا السنغال والعراق في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة، من أجل محاولة المنافسة على صراع أفضل الثوالث.

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نهاية المباراة بفوز فرنسا 4-1.

ق 90+4: جوووووول ديزيري دوي يسجل الهدف الرابع لفرنسا.

ق 56: تسديدة قوية من كيليان مبابي تمر بجوار القائم الأيسر لحارس النرويج بقليل.

ق 50: ماينان يتألق ويتصدى لضربة جزاء نرويجية سددها ستراند لارسن ليحافظ على فارق الهدفين.

ق 49: ضربة جزاء لصالح النرويج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا 3-1

ق 42: الحارس النرويجي يتألق أمام ديزيري دوي الذي حاول المرور منه لينجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق.

ق 32: جوووووول ديمبيلي يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثالث الشخصي له "هاتريك" بتسديدة رائعة بيسراه في الزاوية البعيدة لحارس النرويج.

ق 21: جوووووول من 3 تمريرات بعد ركلة البداية نجح منتخب النرويج في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ثيلو أسجارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 20: جوووووول ديمبيلي يسجل الهدف الثاني لفرنسا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق 17: انطلاقة من كيليان مبابي من الجانب الأيسر، ليسدد ولكن الحارس النرويجي تألق وأبعد الكرة.

ق 14: فرصة خطيرة للنرويج بعد كرة عرضية تسلمها ستراند لارسن داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكنه ذهبت أعلى العارضة.

ق 10: بطاقة صفراء لـ باتريك بيرج لاعب النرويج لجذبه أوليسي.

ق 7: جووووول عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول لفرنسا من تسديدة صاروخية في شباك النرويج.

ق 4: طوفان هجومي من منتخب فرنسا.. ديمبيلي يمر من الجانب الأيمن ليمرر إلى كوندي داخل منطقة الجزاء الذي بدوره مررها إلى مبابي على حدود منطقة الجزاء ليسدد ولكن الحارس النرويجي يتألق.

ق 1: صاروخية من كيليان مبابي في الثانية 20 اصطدمت بالعارضة لتمنع الهدف الأول.

بداية المباراة

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