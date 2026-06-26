انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

فرنسا أمام العراق

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة العراق والسنغال في الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب تورنتو في كندا وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق82: نداي دياو يسجل الخامس للسنغال

ق72: بابا جاي يسجل الهدف الرابع والثاني له

ق59: جووووووووووول بابا جاي يسجل الثالث

ق55: إسماعيلا سار يسجل الثاني

ق54: حارس العراق يتصدى لفرصة إسماعيلا سار

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق13: طرد ريبين سولاكا مدافع العراق بعد عرقلة ساديو ماني في وضعية انفراد

ق4: جوووووووووول أول للسنغال حبيب ديارا برأسية في شباك العراق

ق3: جانا جاي يسدد لكن كرته تصدم في مدافع العراق وتغادر الملعب

بداية المباراة.

منتخب السنغال منتخب العراق كأس العالم
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