كأس العالم - شروط صعبة لـ العراق.. وممكنة لـ السنغال لعبور دور المجموعات

يدخل منتخبا السنغال والعراق في مواجهة بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة، من أجل التمسك بالأمل الأخير للبقاء في كأس العالم 2026.

وسقط المنتخبان في أول جولتين أمام فرنسا والنرويج.

السنغال خسرت أمام فرنسا 3-1، ثم أمام النرويج 3-2، فيما تلقى المنتخب العراقي خسارة كبيرة أمام النرويج 4-1، قبل الخسارة أمام فرنسا 3-0.

ويتألف كأس العالم من 12 مجموعة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتأهلت بالفعل 4 منتخبات كأفضل ثوالث وهم البوسنة، وباراجواي، والإكوادور، والسويد، بعد جمعهم 4 نقاط.

وتنتظر منتخبات كوريا الجنوبية، وأسكتلندا، موقفهما من البقاء في المونديال.

كوريا الجنوبية جمعت 3 نقاط بفارق أهداف -1، فيما جمع منتخب أسكتلندا 3 نقاط بفارق -3.

ويحتاج منتخبا السنغال والعراق لعدم وصول منتخبات المركز الثالث في المجموعات الخمس المتبقية لـ 4 نقاط، قبل الدخول في صراع التأهل كأفضل ثالث بفضل فارق الأهداف.

ما هي شروط تأهل السنغال أو العراق لدور الـ 32 بكأس العالم؟

- فوز أحد الفريقين "السنغال والعراق، لأن التعادل سيطيح بالفريقين من دور المجموعات دون النظر لأي نتائج أخرى بالبطولة.

ويجب تحقق الشروط التالية في المجموعات الـ7، و8، و10، و11، و12.

- فوز إسبانيا أمام أوروجواي.. في المجموعة الثامنة (ليتوقف رصيد أوروجواي عند نقطتين)

- فوز مصر أمام إيران في المجموعة السابعة (ليتوقف رصيد إيران عند نقطتين)

- انتهاء مباراة النمسا والجزائر بفوز أحد المنتخبين في المجموعة العاشرة، ولكلا المنتخبين 3 نقاط

الجزائر (3 نقاط) بفارق أهداف -2، والنمسا (3 نقاط) بفارق أهداف صفر.

- تعادل الكونغو وأوزبكستان في المجموعة الـ 11.

- فوز غانا أمام كرواتيا، وتدخل كرواتيا المباراة وفي رصيدها (3 نقاط) بفارق أهداف -1

فرصة السنغال ممكنة

المنتخب السنغالي تبدو فرصته ممكنة، خاصة إذا حقق فوزًا بفارق أهداف كبير أمام العراق، ليتخطى أهداف كوريا الجنوبية وأسكتلندا، على أمل تحقق 3 شروط من الخمسة، التي قد تكفيه لعبور دور المجموعات.

فرصة العراق الصعبة

وسيكون هناك شرطا إضافيا للمنتخب العراقي، بوجوب فوزه أمام السنغال بفارق 3 أهداف فأكثر من أجل تعويض فارق الأهداف التي تلقاها خلال مباراتيه أمام السنغال والعراق، أو خسارة منتخبا الجزائر وكرواتيا بنتائج كبيرة أمام النمسا وغانا على الترتيب، من أجل المنافسة على مقعد ضمن أفضل ثوالث.

وبعد تحقق تلك الشروط سيدخل المنتخب الفائز من العراق أو السنغال، في منافسه على فارق الأهداف مع منتخبات كوريا الجنوبية -1، وأسكتلندا -3، وكرواتيا -1 (باقي مباراة)، والخاسر من الجزائر -2 والنمسا 0 (باقي مباراة بينهما).

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