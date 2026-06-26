كأس العالم - جولر: فوز أخير يمنحنا الفخر.. ونعد بإسعاد تركيا مستقبلا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا - أمريكا

كشف أردا جولر لاعب منتخب تركيا، عن سعادته بتحقيق الفوز في ختام مشوار فريقه بالبطولة، مؤكدا أن الانتصار أعاد الإحساس بالفخر بعد فترة صعبة.

وحقق منتخب تركيا انتصارا ثمينا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 3-2 ليودع منتخب تركيا البطولة بثلاث نقاط.

وقال جولر عبر فيفا: "نجحنا أخيرا في تحقيق الفوز، وبات بإمكاننا العودة إلى ديارنا بشيء من الفخر، ونأمل أن نتمكن من إسعاد الجميع مجددا في المستقبل".

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وواصل "كنا نعلم أننا قادرون على اللعب بهذا المستوى، لكننا ادخرنا هذا الأداء للمباراة الأخيرة".

وأتم "نهدف إلى إظهار نفس المستوى والعزيمة مجددا في مبارياتنا المقبلة، ونريد المشاركة في البطولات المستقبلية، وتقديم أنفسنا بشكل أفضل، وجلب المزيد من السعادة لبلادنا".

وحصل أردا جولر على رجل المباراة بعدما قدم مباراة مميزة وساهم في انتصار تركيا بتسجيله هدف.

وبات جولر أصغر لاعب يسجل في تاريخ تركيا بكأس العالم على الإطلاق.

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