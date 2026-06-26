كأس العالم - مونت كارلو: تصدر فرنسا للمجموعة سيقلل سفر المنتخب 10 ساعات

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا أمام العراق

كشف راديو مونت كارلو، عن موقف المنتخب الفرنسي حال احتلال صدارة أو وصافة المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

ويتاقسم منتخبا فرنسا والنرويج صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ولكن يرجح فارق الأهداف كفة المنتخب الفرنسي.

ويلتقي المنتخبان في تمام العاشرة مساء اليوم في الجولة الأخيرة بالمجموعة.

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التعادل أو الفوز يضمن لمنتخب فرنسا التأهل كمتصدر، أما الخسارة فتمنح النرويج الصدارة، ويتراجع الديوك إلى المركز الثاني.

وذكر راديو مونت كارلو، أن تصدر منتخب فرنسا للمجموعة التاسعة لن يضمن طريقا أسهل للنهائي، ولكن سيضمن تسهيل الأمور اللوجستية وتقليل ساعات السفر.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المنتخب سيستغرق 26.5 ساعة سفر في الأدوار الإقصائية حتى النهائي في حالة احتلاله وصافة المجموعة.

وأشار إلى أن عدد ساعات السفر تزيد بـ 10 ساعات طيران عما لو أنهى المجموعة في الصدارة.

وتابعت "طريق فرنسا المتوقع حال تصدر المجموعة سيكون كالتالي وفقا لترتيب المباريات: السويد في دور الـ 32 - ألمانيا في دور الـ 16 - هولندا أو المغرب في ربع النهائي - إسبانيا في نصف النهائي - الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي."

وأضافت "أما طريق فرنسا المتوقع حال احتلال الوصافة: كوت ديفوار في دور الـ 32 - البرازيل في دور الـ 16 - إنجلترا في ربع النهائي - الأرجنتين في نصف النهائي - إسبانيا في النهائي."

وبحسب مونت كارلو، فإنه في حالة تصدر منتخب فرنسا المجموعة سيخوض مبارياته على نفس الملاعب التي خاض عليها مبارياته في دور المجموعات، وسيكون السفر لمدة 4 ساعات في مباراة نصف النهائي، ومتاح 5 أيام فارق للتعود على فارق التوقيت والأجواء

وأتم تقرير مونت كارلو "في حال خسارة المنتخب الفرنسي أمام النرويج، فسيتعين عليه السفر إلى دالاس في أسرع وقت ممكن، حيث سيخوض مباراته في دور الـ32 يوم 30 يونيو، في منتصف النهار، وهو وقت لم يسبق له اللعب فيه (الساعة 7 مساءً بتوقيت فرنسا، 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي)، وربما في حرارة شديدة. وخاصةً أن منتخب ساحل العاج سيحظى بيوم إضافي للاستعداد، بعد أن خاض مباراته الأخيرة في دور المجموعات يوم الخميس."

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كأس العالم فرنسا
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