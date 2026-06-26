الظهور السادس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 19:28

كتب : FilGoal

محمود عاشور - حكم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المصري محمود عاشور، ليتواجد ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال أمام كولومبيا.

ويلتقي منتخبا البرتغال وكولومبيا الساعة 2:30 صباح يوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الـ 11.

ويتواجد عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو في المباراة، المقررة على ملعب هارد روك بمدينة ميامي جاردنز، في ولاية فلوريدا.

أخبار متعلقة:
الظهور الخامس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026 كأس العالم – محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو لمباراة الأرجنتين ضد النمسا كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي

ويتكون طاقم تحكيم من الأسترالي علي رضا فغاني حكما للساحة، ويعاونه كلا من لاكريندس جورج مساعد أول، وليندساي جيمس مساعد ثاني، والهندوراسي فيكتور سعيد مارتنيز حكما رابعا.

ويتواجد لوبيز ويلنر حكما احتياطيا، وبريسارد جيروم حكما لتقنية الفيديو، وماستر انجلوهيرنان حكما مساعدا لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكم مساعد ثان لتقنية الفيديو.

ويحتل منتخب كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحل منتخب البرتغال ثانيا برصيد 4 نقاط.

ويعد ذلك الظهور السادس لمحمود عاشور في كأس العالم.

ويعد عاشور أول حكم مصري وعربي وإفريقي يظهر للمرة السادسة في كأس العالم.

وتواجد عاشور كحكم مساعد لتقنية الفيديو في مباراتي الأرجنتين والنمسا، وأمريكا وتركيا.

فيما تواجد كحكم فيديو في مباريات كوريا الجنوبية والتشيك، والنمسا والأردن، والبرازيل وهايتي.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

محمود عاشور كأس العالم 2026
نرشح لكم
إرباك الحسابات بتسجيله الهدف الثاني.. سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال في كأس العالم "الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال كأس العالم - مؤتمر كيروش: سنقاتل أمام كرواتيا.. ونريد الفوز دون استقبال هدف
أخر الأخبار
إرباك الحسابات دقيقة | في المونديال
بتسجيله الهدف الثاني.. سار ينفرد بصدارة هدافي السنغال في كأس العالم 32 دقيقة | في المونديال
"جروس وشارلروا".. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك ساعة | الدوري المصري
"الثالث في التاريخ والأول منذ 32 عاما".. ديمبيلي يسجل هاتريك أمام النرويج ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - النرويج (1)-(4) فرنسا 2 ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - السنغال (5)-(0) العراق.. الانتصار الأكبر 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء 3 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531941/الظهور-السادس-لـ-محمود-عاشور-في-كأس-العالم-2026