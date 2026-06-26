الظهور السادس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المصري محمود عاشور، ليتواجد ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال أمام كولومبيا.

ويلتقي منتخبا البرتغال وكولومبيا الساعة 2:30 صباح يوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الـ 11.

ويتواجد عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو في المباراة، المقررة على ملعب هارد روك بمدينة ميامي جاردنز، في ولاية فلوريدا.

ويتكون طاقم تحكيم من الأسترالي علي رضا فغاني حكما للساحة، ويعاونه كلا من لاكريندس جورج مساعد أول، وليندساي جيمس مساعد ثاني، والهندوراسي فيكتور سعيد مارتنيز حكما رابعا.

ويتواجد لوبيز ويلنر حكما احتياطيا، وبريسارد جيروم حكما لتقنية الفيديو، وماستر انجلوهيرنان حكما مساعدا لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكم مساعد ثان لتقنية الفيديو.

ويحتل منتخب كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحل منتخب البرتغال ثانيا برصيد 4 نقاط.

ويعد ذلك الظهور السادس لمحمود عاشور في كأس العالم.

ويعد عاشور أول حكم مصري وعربي وإفريقي يظهر للمرة السادسة في كأس العالم.

وتواجد عاشور كحكم مساعد لتقنية الفيديو في مباراتي الأرجنتين والنمسا، وأمريكا وتركيا.

فيما تواجد كحكم فيديو في مباريات كوريا الجنوبية والتشيك، والنمسا والأردن، والبرازيل وهايتي.

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