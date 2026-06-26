كأس العالم - مدرب إيراني لـ في الجول: أداء منتخبنا مقبول.. ومواجهة مصر دربي الشرق الأوسط

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 19:28

كتب : عبد الرحمن شريف

جهانيار محبي

أعرب جهانيار محبي مساعد مدرب ليفانتي الإسباني السابق، أن أداء منتخب بلاده في كأس العالم 2026 جاء مقبولا، في ظل الظروف الصعبة التي سبقت انطلاق البطولة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة مصر في المباراة الختامية لدور المجموعات في كأس العالم 2026 صباح السبت.

وقال جهانيار في تصريحات لـFilGoal.com: "أعتقد أن أداء منتخب إيران في كأس العالم 2026 حتى الآن كان مقبولا إلى حدٍ ما، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل البطولة".

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وواصل "لم يحظ المنتخب الإيراني بالإعداد المثالي، حيث افتقد لعدد كافٍ من المباريات الودية، إلى جانب مشكلات التأشيرات والمعسكرات والجوانب اللوجستية قبل انطلاق كأس العالم".

وأردف "قد يدخل المنتخب المصري المباراة دون ضغط، وربما يحافظ على بعض لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الخسارة أو الظهور بشكل سيئ".

وكشف "أعتقد أن إيران ستدخل المباراة بعقلية حذرة نسبيًا، مع محاولة تجنب الهجمات المرتدة، وفي الوقت ذاته البحث عن فرص لتحقيق الفوز".

وواصل "إذا لعبت مصر بكامل قوتها وبنجومها الكبار، فهي قادرة على حسم المباراة في أي لحظة، لقد قدموا أداءً قويًا في البطولة، والجهاز الفني واللاعبون الكبار لعبوا دورًا حاسمًا في تحقيق الانتصارات".

وعن نصيحته لمنتخب إيران قال: "لو كنت مدربًا لإيران، لدخلت المباراة بعقلية الفوز لا الاكتفاء بالتعادل، مع إدارة ذكية لإيقاع اللعب والضغط في فترات مختلفة".

وأتم "المواجهة بين مصر وإيران أشبه بديربي الشرق الأوسط، نظرًا للتشابه الكبير بين الشعبين والعقليات".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة بـ4 نقاط من انتصار أمام نيوزيلندا وتعادل مع بلجيكا ويطمح المنتخب في حسم صدارته صباح السبت بتحقيق الانتصار على المنتخب الإيراني.

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