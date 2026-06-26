تقرير: صدام بين اللاعبين والمدرب.. توتر حاد في معسكر أوروجواي قبل مواجهة إسبانيا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا - مدرب أوروجواي

شهد معسكر منتخب أوروجواي توترا حادا قبل مواجهة إسبانيا، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة في كأس العالم.

ويلتقي منتخب أوروجواي أمام إسبانيا، في تمام الثالثة فجر السبت.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كاب فيردي أمام السعودية لحساب الجولة ذاتها.

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وكشفت ESPN أوروجواي، أن 4 لاعبين من المنتخب طلبوا الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وطالب اللاعبون فيديريكو فالفيردي، ومانويل أوجارتي، ورودريجو بنتانكور، وسيرجيو روشيه، بتطبيق طريقة لعب محددة في مواجهة إسبانيا.

ووفقا للتقرير، فإن اللاعبين طالبوا بالاعتماد على الدفاع المنخفض، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وذكرت ESPN أن بيلسا رفض طلب اللاعبين، وأخبرهم برغبته في تطبيق طريقة لعب تشبه طريقة لعب المنتخب الإسباني.

وأتم التقرير، بأن اللاعبين الأربعة غادروا الغرفة قبل أن ينهي بيلسا حديثه.

ويحتاج منتخب أوروجواي للفوز أمام إسبانيا من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي.

وفي حالة خسارة منتخب أوروجواي سيودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

أما التعادل، فسيبقى آمال ضعيفة لمنتخب أوروجواي للتأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتأهلت منتخبات البوسنة، والسويد، وباراجواي، والإكوادور، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

فيما ينتظر منتخبا كوريا الجنوبية، وأسكتلندا، صاحبي الـ 3 نقاط، موقفها للبقاء في البطولة أو الرحيل.

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كأس العالم أوروجواي
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