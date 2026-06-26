كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم كولو مواني

يعمل يوفنتوس على ضم راندال كولو مواني المهاجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان.

وحسب روميو أجريستي الصحفي الموثوق بصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن يوفنتوس قدم عرضه الأول لضم راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء النهائي.

سعر كولو مواني المبدئي 40 مليون يورو لكن جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي ليوفنتوس يعمل على تخفيض السعر في مفاوضات مع النادي الفرنسي.

راندال كولو مواني قضى نصف الموسم قبل الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، قبل أن يعود لباريس سان جيرمان وينتقل إلى توتنام في الموسم المنقضي على سبيل الإعارة أيضا.

صاحب الـ27 عاما شارك في 41 مباراة خلال الموسم المنقضي مع توتنام. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

المهاجم الدولي صاحب الـ32 مباراة دولية و9 أهداف بقميص فرنسا، يغيب عن الديكة في قائمة نهائيات كأس العالم الجارية حاليا بعد عدم اختياره في اختيارات ديديه ديشامب مدرب الفريق.

ولن يشارك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.