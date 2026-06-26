جلوبو: أرسنال يجهز عرضا جديدا لضم جيماريش

يجهز أرسنال عرضا جديدا في محاولة لضم برونو جيماريش لاعب الوسط البرازيلي لـ نيوكاسل يونايتد.

وحسب صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن أرسنال قدم عرضا سابقا لـ نيوكاسل مقابل 55 مليون استرليني وتم رفضه، ويجهز الفريق اللندني عرضا جديدا حاليا لإرساله إلى نيوكاسل.

ويسعى أرسنال لاستغلال اقتراب نهاية عقد اللاعب مع نيوكاسل والذي يتبقى فيه موسمين فقط، لإقناع النادي بالتخلي عنه.

ويتواجد برونو جيماريش حاليا في معسكر البرازيل المشارك في نهائيات كأس العالم في أمريكا.

ويعتبر صاحب الـ28 عاما أحد عناصر منتخب البرازيل الأساسية، إذ شارك مع راقصي السامبا في مبارياتهم الثلاث حتى الآن بالبطولة، وصنع فيهم ثلاثة أهداف.

برونو جيماريش شارك خلال الموسم المنقضي في 41 مباراة رفقة نيوكاسل. سجل فيهم 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

وكان نيوكاسل يونايتد قد ضم جيماريش في 2022 قادما من ليون مقابل 42 مليون استرليني.