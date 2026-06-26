كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام

شدد رونالد كومان مدرب هولندا على صعوبة مواجهة المغرب في دور الـ32 من كأس العالم بعدما فاز على تونس وضمن تصدر المجموعة.

وتصدر منتخب هولندا مجموعته الخامسة بعد الفوز على تونس بنتيجة 3-1، برصيد 7 نقاط.

وقال مدرب هولندا عبر بي إن سبورتس: "تحدثنا قبل المباراة عن ضرورة تصدر المجموعة، لعبنا بشكل جيد وبدأنا اللقاء بشكل جيد وسجلنا هدفين وبعدما استقبلنا هدفا رفعنا النسق وسجلنا مجددا".

وأضاف "حققنا فوزا مريحا ضد تونس، دون إصابات أو بطاقات وضمنّا صدارة المجموعة، كما منحنا بعض اللاعبين من العائدين من الإصابة عدة دقائق وهو شيء إيجابي".

وأكمل عن مواجهة المغرب في دور الـ 32 قائلا: "جاهزون، ونعرف منتخب المغرب جيدا هم أقوياء للغاية ولديهم مهارات فردية رائعة، ونحن أقوياء أيضا ونتطلع للمباراة وستكون مثيرة للاهتمام".

وستقام مباراة هولندا ضد المغرب يوم الثلاثاء 30 يونيو في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

وأتم "الحضور الجماهيري مهم جدا لأننا نشعر وكأننا في هولندا، ليس من يرتدي البرتقالي في المدرجات هولندي لكننا سعداء بذلك وهو إحساس رائع".

بهذه النتيجة تأهل منتخب هولندا لدور الـ32 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

كما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسويد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودع منتخب تونس كأس العالم بشكل رسمي بصفر من النقاط.

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