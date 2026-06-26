كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس

تقدم هيرفي رينار مدرب تونس بالشكر للجميع بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2026 بالهزيمة من هولندا بنتيجة 3-1.

وودع نسور قرطاج نهائيات كأس العالم مبكرا بتذيل ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد من النقاط بـ 3 هزائم من السويد واليابان وهولندا.

وقال مدرب تونس عبر بي إن سبورتس: "عندما تحاول بناء خطة ويأتي هدف في مرماك بعد دقيقتين فإن الأمور تصبح صعبة، ولم نكن جيدين في الكرات الثابتة".

وأضاف "كان من المفترض أن نكون أفضل، أشكر الجميع وأعتذر عما حدث، قدمت أفضل ما لدي وكان شرفا لي أن أكون جزءا من كأس العالم".

وردا على هل ذلك التصريح يعني نهاية مشواره مع تونس مجيبا: "لا، لم نتحدث عن المستقبل، اليوم تنتهي مغامرة كأس العالم، كان هناك اتفاق أولي وبعد ذلك كل شيء ممكنا، أردت فقط شكر الجميع لأنهم قدموا كل ما لديهم".

وتابع "إذا لم تستطع أن تدافع بشكل جيد فلا تنتظر شيئا من كرة القدم، يكون أن تكون قوي دفاعيا وتلعب بانضباط، هناك بعض الفنيات والمهارة لكن الأهم أن تكون قوي دفاعيا وحينها يبرز اللاعبون الماهرون هجوميا".

وأتم عن الاستمرار مستقبلا مع تونس: "بطبيعة الحال سأهتم إذا كان هناك مشروع لتطوير الكرة التونسية، سأتحدث مع المسؤولين ثم نرى ماذا سيحدث".

وتولى رينار تدريب تونس بدءا من مباراة اليابان خلفا لصبري لموشي الذي أقيل عقب الخسارة بخماسية أمام السويد في بداية المشوار.

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