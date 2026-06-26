استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أمريكا ضد تركيا وأستراليا ضد باراجواي في الجولة الثالثة للمجموعة 4 من كأس العالم 2026.
وتأهل منتخب أمريكا سلفا وودع منتخب تركيا، فيما يتنافس باراجواي وأستراليا على المركز الثاني.
أمريكا × تركيا
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
نهاية الشوط الأول
ق 31: جووول أوركان كوكتشو يسجل الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات رائعة
ق 10: جووول جوووولر يسجل التعادل لتركيا بعد سلسلة تمريرات سريعة
ق 3: جوووول أوووول مبكر لمنتخب أمريكا عن طريق أوستون تروستي
بداية اللقاء
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أستراليا × باراجواي
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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