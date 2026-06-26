استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أمريكا ضد تركيا وأستراليا ضد باراجواي في الجولة الثالثة للمجموعة 4 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب أمريكا سلفا وودع منتخب تركيا، فيما يتنافس باراجواي وأستراليا على المركز الثاني.

أمريكا × تركيا

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نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول أوركان كوكتشو يسجل الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق 10: جووول جوووولر يسجل التعادل لتركيا بعد سلسلة تمريرات سريعة

ق 3: جوووول أوووول مبكر لمنتخب أمريكا عن طريق أوستون تروستي

بداية اللقاء

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أستراليا × باراجواي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء