استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:05

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أمريكا ضد تركيا وأستراليا ضد باراجواي في الجولة الثالثة للمجموعة 4 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب أمريكا سلفا وودع منتخب تركيا، فيما يتنافس باراجواي وأستراليا على المركز الثاني.

أمريكا × تركيا

أخبار متعلقة:
كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا تشكيل كأس العالم - تغييرات عديدة في أمريكا.. ويلماز يقود هجوم تركيا قبل الوداع

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول أوركان كوكتشو يسجل الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق 10: جووول جوووولر يسجل التعادل لتركيا بعد سلسلة تمريرات سريعة

ق 3: جوووول أوووول مبكر لمنتخب أمريكا عن طريق أوستون تروستي

بداية اللقاء

===

أستراليا × باراجواي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

أمريكا أستراليا باراجواي تركيا
نرشح لكم
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي مبروك النقطة تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا الزيتونة غربتوها
أخر الأخبار
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام 26 دقيقة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في ضم مرموش.. وقرار من النادي بعد رأي دي زيربي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس 37 دقيقة | في المونديال
استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان ساعة | في المونديال
كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي ساعة | في المونديال
مبروك النقطة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531895/مباشر-كأس-العالم-تركيا-2-1-أمريكا-وباراجواي-0-0-أستراليا-جووول-الثاااااني