انتهت كأس العالم - تركيا (3)-(2) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. فوز قاتل وتعادل
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أمريكا ضد تركيا وأستراليا ضد باراجواي في الجولة الثالثة للمجموعة 4 من كأس العالم 2026.
وتأهل منتخب أمريكا سلفا وودع منتخب تركيا، فيما يتنافس باراجواي وأستراليا على المركز الثاني.
أمريكا × تركيا
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
انتهت بفوز تركيا
ق 90+8: جوووول قااااتل تركيا تنتصر بهدف كان أيهان بعد متابعة لعرضية
ق 77: القائم الأيسر يمنع فرصة محققة من كريستيان بوليسيتش
ق 48: جوووول جريج برتهالر يسجل التعادل بتصويبة أرضية قوية على يمين الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 31: جووول أوركان كوكتشو يسجل الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات رائعة
ق 10: جووول جوووولر يسجل التعادل لتركيا بعد سلسلة تمريرات سريعة
ق 3: جوووول أوووول مبكر لمنتخب أمريكا عن طريق أوستون تروستي
بداية اللقاء
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أستراليا × باراجواي
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
نهاية اللقاء
ق 90+2: فرصة مهدرة بغرابة من لاعب أستراليا تنتهي سهلة في يد الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء