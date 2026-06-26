كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان

توج أنتوني إيلانجا لاعب منتخب السويد بجائزة رجل مباراة فريقه أمام اليابان.

أنتوني إيلانجا النادي : نيوكاسل يونايتد السويد

وحسم التعادل نتيجة مباراة السويد ضد اليابان بهدف لكل فريق.

وسجل إيلانجا هدف التعادل في الدقيقة 62.

وبفضل ذلك الهدف، حسم منتخب السويد تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.

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