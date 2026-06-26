كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 04:52

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - منتخب السويد

توج أنتوني إيلانجا لاعب منتخب السويد بجائزة رجل مباراة فريقه أمام اليابان.

أنتوني إيلانجا

النادي : نيوكاسل يونايتد

السويد

وحسم التعادل نتيجة مباراة السويد ضد اليابان بهدف لكل فريق.

وسجل إيلانجا هدف التعادل في الدقيقة 62.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - تغيير في حراسة مرمى السويد.. وأويدا يقود هجوم اليابان ديلي ميل: انهيار مدرج بجوار تدريبات منتخب السويد استعدادا لمواجهة اليابان تشكيل كأس العالم - جاكبو ومالين يقودان هولندا.. وجيوكوريس وإيزاك أساسيان مع السويد كأس العالم - مؤتمر كومان: تيمبر يغيب أمام السويد.. وننتظر موقف دي يونج

وبفضل ذلك الهدف، حسم منتخب السويد تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم السويد إيلانجا
نرشح لكم
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي مبروك النقطة تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا الزيتونة غربتوها
أخر الأخبار
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام 26 دقيقة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في ضم مرموش.. وقرار من النادي بعد رأي دي زيربي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس 38 دقيقة | في المونديال
استراحة كأس العالم - تركيا (2)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان ساعة | في المونديال
كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي ساعة | في المونديال
مبروك النقطة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531894/كأس-العالم-سجل-هدف-التأهل-إيلانجا-رجل-مباراة-السويد-ضد-اليابان