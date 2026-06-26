كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي

تحددت 4 مواجهات في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد نهاية مباريات 5 مجموعات حتى الآن.

وتأهل منتخب عربي وحيد حتى الآن لدور الـ 32 وهو المغرب بعدما حسم بطاقة التأهل باحتلال المركز الثاني خلف البرازيل في المجموعة الثالثة.

فيما ودّع منتخب تونس والأردن بشكل رسمي ومبكر حتى الآن.

وسبق أن تحددت مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا كأولى المباريات دور الـ 32.

وإليكم جدول مباريات دور الـ 32 الذي تحدد حتى الآن

جنوب إفريقيا × كندا.. الأحد 28 يونيو في العاشرة مساء

البرازيل × اليابان.. الإثنين 29 يونيو في الثامنة مساء

هولندا × المغرب.. الثلاثاء 30 يونيو في الرابعة فجرا

أمريكا × البوسنة.. الخميس 2 يوليو في الثالثة فجرا

وسيلتقي منتخب المغرب مع هولندا في دور الـ 32، والفائز سيلتقي مع الفائز من مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا.

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