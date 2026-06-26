تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 04:22

كتب : FilGoal

نيستوري إيرانكوندا - أستراليا - تركيا

يشارك جابريل أفالوس لأول مرة في هجوم باراجواي أمام أستراليا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان على ملعب لايفيس في سانتا كلارا بصافرة فرنسية من كليمون توربان.

ويتنافس الفريقان على حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ 32، وأيضا حجز مركز مؤهل عن طريق المركز الثالث ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – مرتان متتاليتان لأول مرة.. بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد استراليا كأس العالم - مؤتمر مدرب أستراليا: مواجهة الدولة المضيفة فرصة رائعة لنا كأس العالم - تشالهان أوجلو: كنا نستحق الفوز على أستراليا كأس العالم - مدرب أستراليا: لن نمنع اللاعبين من السوشيال ميديا قبل مواجهة أمريكا

ويشارك حابريل أفالوس في الهجوم رفقة خوليو إنسيسو في ظل طرد ميجيل ألميرون بسبب تغطية فمه أمام لاعب تركيا تطبيقا للقانون الجديد.

فيما يبدأ نيستوري إيرانكوندا أساسيا بعدما سجل لأول مرة في أول مباراة وسجل هدف التقدم ضد تركيا.

وجاء تشكيل باراجواي

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: ألكسندرو مايدانا - عمر ألديريتي - جوستافو جوميز – جوستافو فيلاسكيز - خوان كاسيريس

الوسط: دييجو جوميز - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا

الهجوم: خوليو إنسيسو – حابريل أفالوس

Image

فيما جاء تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش

الدفاع: أليساندرو شيركاتو – هاري سوتار – لوكاس هيرنجتون

الوسط: عزيز بهيتش – جاكسون إرفين - أيدن أونيل – جوردان بوس

الهجوم: كريستان فولباتو – نيستوري إيرانكوندا – كونور ميتكالف

Image

وضمن منتخب أمريكا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، والتأهل لدور الـ 32.

فيما ودع منتخب تركيا بعدما فشل في التسجيل أو الفوز بدون أي رصيد.

ويحتل منتخبا أستراليا وباراجواي المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.=

أستراليا كأس العالم باراجواي
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - تركيا (0)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. جووول أووول مبكر كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي مبروك النقطة الزيتونة غربتوها تشكيل كأس العالم - تغييرات عديدة في أمريكا.. ويلماز يقود هجوم تركيا قبل الوداع كأس العالم - نيلسون أنجولو رجل مباراة الإكوادور ضد ألمانيا كأس العالم - مؤتمر دونيس: افتقدنا الشجاعة.. وسنلعب بشكل مختلف ضد كاب فيردي
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - تركيا (0)-(1) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. جووول أووول مبكر 2 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي 21 دقيقة | في المونديال
مبروك النقطة 40 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا 46 دقيقة | في المونديال
الزيتونة غربتوها 48 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - تغييرات عديدة في أمريكا.. ويلماز يقود هجوم تركيا قبل الوداع 58 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - نيلسون أنجولو رجل مباراة الإكوادور ضد ألمانيا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531891/تشكيل-كأس-العالم-أفالوس-يبدأ-أساسيا-في-باراجواي-وعودة-إيرانكوندا-لقيادة-أستراليا