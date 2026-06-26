كأس العالم - نيلسون أنجولو رجل مباراة الإكوادور ضد ألمانيا

فاز نيلسون أنجولو بجائزة رجل مباراة الإكوادور ضد ألمانيا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وحققت الإكوادور الانتصار على ألمانيا بنتيجة 2-1 والذي قادها للتأهل لدور الـ 32.

وسجل أنجولو هدف التعادل في الدقيقة 9 أمام ألمانيا وهو الأول للإكوادور في البطولة.

وخلال 85 دقيقة شارك بها اللاعب البالغ 23 عاما وسدد كرة وحيدة سكنت الشباك.

ومرر 18 كرة صحيحة من أصل 23 بنسبة دقة 78% وأكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 6 وتحصل على خطأين.

وبات أنجولو رابع لاعب من سندرلاند يسجل أهدافا في كأس العالم كثاني أكثر نادي سجل لاعبوه في المونديال بعد باريس سان جيرمان (6 لاعبين).

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وضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتسبب فوز الإكوادور في تأجيل تأهل 7 منتخبات مبكرا إلى دور الـ 32، هم، هولندا - اليابان - مصر - إسبانيا - البرتغال - غانا - إنجلترا، كانت تنتظر فوز ألمانيا من أجل حسم التأهل مبكرًا.