كأس العالم - مؤتمر دونيس: افتقدنا الشجاعة.. وسنلعب بشكل مختلف ضد كاب فيردي

وعد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب السعودية بظهور فريقه بشكل مختلف خلال مواجهة كاب فيردي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة كاب فيردي في الثالثة فجر السبت ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

وقال دونيس مدرب السعودية في مؤتمر صحفي: "بعد مباراة إسبانيا، حاولنا استثمار الأيام الماضية في مراجعة العمل الذي أنجزناه خلال الشهر الأخير من التحضيرات. الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على الثقة وتحمل المسؤولية والتمتع بالثبات الذهني".

وأضاف "كاب فيردي أحد مفاجآت البطولة، فهو منتخب قوي بدنيا، وما أذهلني فيه أمام إسبانيا وأوروجواي قدرته على الدفاع من مناطق متأخرة بشراسة كبيرة".

وتابع "أعتقد أننا افتقدنا الشجاعة في اللقاء الماضي ضد إسبانيا، وكان يوما سيئا بالنسبة لنا، لكن الفريق أظهر تطورا واضحا خلال الأيام التالية".

وشدد "في المباريات التجريبية الثلاث، وكذلك أمام أوروجواي، اعتمدنا النهج ذاته، باللعب بخطوط متقدمة والضغط في مناطق عالية، مع الحفاظ على الصلابة ومحاولة الاستحواذ على الكرة".

وواصل "الآن أمامنا مباراة حاسمة، وسنخوضها وفق فلسفتنا وأسلوبنا، ويجب أن ننجح في تطبيقهما داخل الملعب. وكل تركيزنا منصب على المواجهة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير السعودية".

وأكمل "الواقعية لا تعني الاستسلام، بل تعني أيضًا البحث عن الطريقة الأنسب لمواجهة هذه المنتخبات، وأن نلعب بأسلوب مختلف يتناسب مع طبيعة المنافس الذي نواجهه".

وأتم تصريحاته "مقتنع بأننا سنتمكن من بناء فريق قوي، وقد يعتقد البعض بأن المدرب لديه عصا سحرية، لكن هذا الشهر بعد استلامي المهمة هو الأصعب في مسيرتي المهنية لأنني حاولت اعتماد الكثير من الخطط".

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه أوروجواي وكاب فيردي ولكل منهما نقطتين، ثم السعودية بنقطة واحدة.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره بالتعادل مع أوروجواي قبل الخسارة برباعية من إسبانيا.

فيما يختتم المجموعة بملاقاة كاب فيردي، فجر السبت، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.