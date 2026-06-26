مباشر كأس العالم - تونس (0)-(2) هولندا.. تصدي رائع

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

هولندا ضد تونس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ضد هولندا في كأس العالم.

ويلعب منتخب تونس ضد هولندا في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة.

لمتابعة مباراة تونس ضد هولندا دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق7 ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليمنى نفذها تيجاني ريندرز بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتمريرة رأسية فيرجيل فان دايك إلى بريان بروبي الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

ق3 كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من لاعب هولندا دينزل دومفريز حاول تشيتها لاعب تونس إلياس السخيري ولكن ذهبت في المرمى.

ق2 منتخب تونس يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول عن طريق إسماعيل الغربي

انطلاق المباراة

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