مباشر كأس العالم - اليابان (0)-(0) السويد.. استمرار التعادل السلبي

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:51

كتب : FilGoal

أوياسي أويدا - اليابان

يواجه منتخب اليابان نظيره السويد ضمن منافسات ختام المجموعة السادسة.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق25 استمرار التعادل السلبي

انطلاق المباراة

كأس العالم السويد اليابان
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