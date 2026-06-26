انتهت كأس العالم - اليابان (1)-(1) السويد.. نهاية المباراة
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:51
كتب : FilGoal
يواجه منتخب اليابان نظيره السويد ضمن منافسات ختام المجموعة السادسة.
ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق62 جووووول إيلانجا هدف رائع
ق56 جووووول ميادا
نهاية الشوط الأول
ق25 استمرار التعادل السلبي
انطلاق المباراة
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