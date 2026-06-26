انتهت كأس العالم - اليابان (1)-(1) السويد.. نهاية المباراة

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:51

كتب : FilGoal

فيكتور ليندلوف - السويد ضد اليابان

يواجه منتخب اليابان نظيره السويد ضمن منافسات ختام المجموعة السادسة.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق62 جووووول إيلانجا هدف رائع

ق56 جووووول ميادا

نهاية الشوط الأول

ق25 استمرار التعادل السلبي

انطلاق المباراة

كأس العالم السويد اليابان
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