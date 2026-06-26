كأس العالم - مؤتمر حسام حسن عن المهددين ومركز صلاح الجديد والموقف من فعاليات المثلية

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:38

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

عن المهددين بالغياب فيما هو قادم، ومركز محمد صلاح الجديد وموقفه من فعاليات دعم مجتمع الميم. كل ذلك وأكثر، تحدث عنه حسام حسن مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إيران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غد السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

منتخب مصر مهدد باحتمالية غياب الثلاثي أحمد فتوح، ومروان عطية، ومهند لاشين عن لقاء دور الـ32 في حال تأهل مصر وتحصل أي منهم على إنذار في لقاء إيران.

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حسام حسن تحدث عن كل شيء، وإليكم كل تصريحات مدرب المنتخب في المؤتمر الصحفي.

مباراة إيران والغيابات

"نعلم أن المجموعة صعبة من البداية، وكل منتخب يطمع في الآخر لكننا نسير خطوة بخطوة، وركزنا في أول مباراتين بشكل قوي، والآن نركز مع منتخب إيران أحد المنتخبات القوية في آسيا".

"نحترم جميع المنافسين، ونستعد بشكل جيد لمباراة الغد ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

"جميع اللاعبين مستعدين باستثناء الإصابات مثل حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، لدي ثقة في جميع اللاعبين، وعندما اخترت 26 لاعبا فالجميع بالنسبة لي أساسي والفارق فقط في الخبرات".

"أصغر لاعب في القائمة هو حمزة عبد الكريم والجميع شاهد استعداده حين دفعنا به عندما احتجت إليه، أفكر في كل التغييرات المطروحة واللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء".

ويعاني حمدي فتحي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني حسام عبد المجيد من ضربة قوية في الرأس، وكلا الإصابتين تعرضا اللاعبين لهما في لقاء نيوزيلندا الماضي.

"نسعى لتقديم مستوى جيد بشكل جديد من أجل تقديم المزيد من احترام لمنتخب مصر".

"من يعرفني بشكل جيد يعلم أنني لا أحب إلا الفوز، لا أنظر للحسابات أو المنافس المقبل، أركز على الفوز فقط، ونحترم كل المنتخبات لأن أي منتخب وصل كأس العالم قوي وكرة القدم تغيرت".

"أقل منتخب في إفريقيا يمتلك 25 أو 26 لاعبا محترفا، لذلك لا يوجد منتخب ضعيف في كأس العالم، وهدفنا التأهل للدور التالي وتطور الأداء للأفضل".

"اللاعبون محترفون وتعاملوا مع كل الأجواء الممكنة سواء طقس حار أو أجواء ممطرة".

"من حق أي مدرب أن يطمح في تحقيق الفوز، ومثلما نشاهد المنافسين، هم أيضا ينظرون إلينا".

فعاليات دعم مجتمع الميم

"احتفالات المثلية خلال المباراة؟ بالنسبة لمنتخب مصر تركيزنا في كرة القدم فقط، ونركز في الملعب على المباراة فقط".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعدم إقامة أي فعاليات تخص هذه الحملة داخل الملعب خلال مباراة مصر وإيران حسب بيان الاتحاد الإيراني. (طالع التفاصيل)

"لا أنظر لنتيجة أي فريق، هدفي دائما تحقيق نتائج إيجابية على رأسها الفوز وأعتقد أن ذلك حق طبيعي ومشروع".

"كل أسباب النجاح والتطور متوفرة في منتخب مصر من وجود انضباط ونظام دائم بداية من إبراهيم حسن وباقي الجهاز الفني والإداري والطبي، دورهم مهم جدا مثل دوري كمدير فني، وإذا لم يتواجد نظام في المنظومة ستفشل".

"حسام حسن لا يمتلك إلا الروح فقط؟ لدي حظ إيجابي أنني أنا وإبراهيم حسن تحت ضغط دائم منذ بداية مشوارنا ومنحنا الله حب الجماهير ووصلنا لمكانة كبيرة، الروح عنصر مهم من عناصر النجاح ولكنها جزء فقط مثل الخطط والنظام".

المهددون بالغياب ومركز صلاح الجديد

"أفكر في الفوز على إيران بجانب اللاعبين المهددين بالغياب بسبب البطاقات الصفراء، نسعى للتوازن في ظل وجود إصابات".

"محمد صلاح لاعب ذكي جدا ويعلم مع من يتعامل، والاستفادة متبادلة لصالح المنتخب، سواء الأمر الفني الذي تغير فيه بعد أن وظفناه في مكان جديد يمنحه حرية أكبر والأمر لم يكن بالصدفة، ونحن كفريق نلعب بشكل جماعي".

"حركة اعتراضي نفس اعتراض حسام حسن في نفس التوقيت لم ألاحظه إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تحدث بسبب ممارستنا سويا لكرة القدم بالإضافة لجيناتنا المتطابقة كتوأم".

"رسالتي للجماهير المصرية إن شاء الله سأسعدكم، ولن يؤثر فينا أي شخص ولن يكون هناك تقصير منا أبدا وأنتم تستحقون السعادة وفي النهاية التوفيق من الله".

وحقق الفراعنة الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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