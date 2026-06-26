التشكيل - مستوري يقود هجوم تونس.. وفان دايك أساسي مع هولندا

يعتمد هيرفي رينار مدرب تونس على حازم مستوري في قيادة هجوم فريقه أمام هولندا.

ويلعب منتخب تونس ضد هولندا بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة

فيما يبدأ فيرجيل فان دايك في خط دفاع منتخب هولندا أمام تونس.

وجاء تشكيل تونس لمواجهة هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: علي العابدي - يان فاليري – منتصر طالبي - محمد أمين بن حميدة

الوسط: حنبعل المجبري – إلياس السخيري – راني خضيرة - إسماعيل غربي - أنيس بن سليمان

الهجوم: حازم مستوري.

فيما جاء تشكيل منتخب هولندا لمواجهة تونس كالتالي:

الحارس: بارت فيربروخين.

الدفاع: دينزيل دومفريس - جان بول فان هيكي - فيرجل فان دايك - ناثان أكي.

الوسط: ريان جرافنبرخ - فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز.

الهجوم: بريان بروبي - دونيل مالين - كودي جاكبو.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع اليابان، لكن بفارق الأهداف المسجلة.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب دون نقاط.