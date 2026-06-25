كأس العالم - مؤتمر أرنولد: سنواجه السنغال بطل إفريقيا.. وهدف العراق الفوز

الخميس، 25 يونيو 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - مدرب العراق

يرى الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق، أن ليس لدى لاعبيه ما يخسروه أمام السنغال.

ويلتقي المنتخب العراقي أمام السنغالي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة في كأس العالم.

وخسر منتخبا العراق والسنغال أول مباراتين أمام فرنسا والعراق، ليظلا دون رصيد في ذيل المجموعة.

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وقال أرنولد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه السنغال بطل إفريقيا، في تجربة عظيمة، ويجب أن نتحلى بالروح الإيجابية منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية."

وأكمل "لا يوجد لدينا ما نخسره.. سنلعب بأقصى قدراتنا، هذا ما طلبته من اللاعبين، وأن يوظفوا كل مهاراتهم ويلعبوا كفريق واحد، واليوم كانت الحصة التدريبية رائعة، واللاعبون متحمسون لخوض المباراة."

وكشف عن هدفه من المباراة "هدفنا هو الفوز، وعقليتنا تقودنا نحو تحقيق الفوز."

وأثنى مدرب العراق على لاعبيه "منذ توليت المسؤولية، كان أداء اللاعبين استثنائيا، نجحنا في التأهل لأول مرة بعد 40 عاما."

وواصل "في أول مباراتين كان أدائنا رائعا، ولكن عندما ترتكب الأخطاء، فيجب أن تتعلم منها."

وخسر منتخب العراق أمام النرويج 4-1، قبل الخسارة أمام فرنسا 3-0.

وعن تلك المواجهتين، قال مدرب العراق "قلت للاعبين، أنتم تعلمتم من مواجهة فريقين من الأفضل في العالم."

وتابع "العراق لم تحظ بأي نقاط طوال مشاركاتها في كأس العالم."

وتعد تلك المشاركة الثانية في تاريخ العراق بكأس العالم بعد نسخة 1986.

كما عبر عن فخره بالمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته "شاركت في كأس العالم كمساعد مدرب أو مدرب رئيسي في 3 نسخ مع منتخب أستراليا بلدي، كان من دواعي الشرف أن أتولى تدريب منتخب آخر."

وعن مستقبله مع العراق، قال "تعاقدي مع المنتخب العراقي ينتهي بعد 6 أسابيع، وسنتحدث بعد كأس العالم عن مستقبلي."

وأتم بتقديم تعازيه إلى ديديه ديشامب مدرب فرنسا لوفاة والدته، متمنيا له ولفرنسا كل التوفيق.

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العراق جراهام أرنولد
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