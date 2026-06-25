مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (1)-(0) كوراساو.. جووووووووول بيبي
الخميس، 25 يونيو 2026 - 22:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في كأس العالم.
ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.
لمتابعة مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق2 تسديدة قوية وتصدي رائع من يحيى فوفانا حارس مرمى كوت ديفوار
انطلاق المباراة
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