مباشر كأس العالم - كوت ديفوار (1)-(0) كوراساو.. جووووووووول بيبي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار - كيميتش - كريست إينو أولاي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في كأس العالم.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

لمتابعة مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق2 تسديدة قوية وتصدي رائع من يحيى فوفانا حارس مرمى كوت ديفوار

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كوراساو كأس العالم
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