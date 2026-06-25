انتهت كأس العالم - الإكوادور (2)-(1) ألمانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإكوادور أمام ألمانيا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة متقدما بفارق الأهداف أمام كوراساو صاحب نفس الرصيد.

أما منتخب كوت ديفوار فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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ويلتقي في الوقت نفسه منتخبا كوت ديفوار، وكوراساو، ضمن الجولة ذاتها.

ويترقب منتخب مصر مباراة ألمانيا أمام الإكوادور، والتي قد تضمن للفراعنة التأهل رسميا لأول مرة في التاريخ إلى دور الـ 32 وتجاوز دور المجموعات.

ويضمن فوز أو تعادل ألمانيا تأهل منتخب مصر للدور المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام إيران السادسة صباح السبت في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة.

ووقتها سيخوض منتخب مصر المباراة من أجل تحديد مركزه (الفوز يضمن له الصدارة)، الخسارة من إيران مع فوز بلجيكا (سيتأهل منتخب مصر كأفضل ثالث).

أما التعادل فسيضمن لمنتخب مصر الصدارة (بشرط فوز بلجيكا بنتيجة أقل من 3-0 أمام نيوزيلندا)، أو الوصافة (في حالة فوز بلجيكا بنتيجة 3-0 فأكثر أمام نيوزيلندا)

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نهاية المباراة بفوز الإكوادور 2-1.

ق 90+3: فرصة خطيرة من أونداف بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ولكن في الشباك من الخارج.

ق 78: جوووووول الثاني للإكوادور عن طريق جونزالو بلاتا بعد متابعة لركنية في شباك مانويل نوير.

ق 73: تبديل جديد لألمانيا بنزول جروس بدلا من فيرتز.

ق 72: خطأ قاتل من جوناثان تاه ومانويل نوير في إبعاد الكرة ليتابعها نيلسون أنجولو ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم بقليل.

ق 62: تسديدة صاروخية من إينر فالنسيا تصدى لها مانويل نوير.

ق 59: تبديلان لألمانيا بنزول أونداف وثياو بدلا من هافيرتز وكيميتش.

ق 58: إلغاء ضربة الجزاء بسبب خطأ في وسط الملعب ضد ساني الذي قام بعرقلة بيدرو فيتي لاعب الإكوادور.

ق 46: ضربة جزاء لصالح منتخب ألمانيا بعد عرقلة هافيرتز من جويل أوردونيز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ق 45+3: كرة عرضية من هينكابي ولكن جوناثان تاه يبعد الكرة

ق 44: بطاقة صفراء ضد بافلوفيتش بعد جذب إينر فالنسيا من القميص.

ق 43: بطاقة صفراء ضد هينكابي بعد جذب ساني من القميص.

ق 35: جويل أردونيز يتدخل أمام تسديدة فيرتز لينقذ مرماه من هدف محقق لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 25: كرة عرضية من فلوريان فيرتز يلعبها كاي هافيرتز رأسية ولكن الحارس تصدى لها.

ق 9: جووووول التعاااادل نيلسون أنجولو يسجل التعادل بتسديدة صاروخية في شباك مانويل نوير

ق 2: جوووووول ليروى ساني يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا، رغم مطالبات لاعبي الإكوادور بخطأ ضد بافلوفيتش لاصطدام قدمه برأس بيدرو فيتي الذي حاول لعب الكرة برأسه.

بداية المباراة