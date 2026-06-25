كأس العالم - موريمي: لقد صنعنا التاريخ لجنوب إفريقيا.. ولدينا الإيمان للفوز في المباراة القادمة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 20:49

كتب : FilGoal

تشيبانج موريمي - لاعب جنوب إفريقيا

عبر تشيبانج موريمي لاعب جنوب إفريقيا، عن شعوره بالفخر بعد تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 32 بكأس العالم.

تشيبانج موريمي

النادي : أورلاندو بايرتس

جنوب إفريقيا

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في التأهل لدور الـ 32 بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم.

وقال موريمي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي: "أشعر بفخر وامتنان كبيرين، لقد صنعنا التاريخ، لم يكن الأمر سهلاً، لكنني سعيد للغاية بنجاحنا."

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وأضاف "لدينا الإيمان للفوز في المباراة القادمة."

وأتم "ينصب تركيزنا الآن على الفوز بالمباراة القادمة: نحن على ثقة بأننا قادرون على ذلك."

وحجز بافانا بافانا مقعده في الدور المقبل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المكسيك صاحب الصدارة.

فيما ينتظر منتخب كوريا الجنوبية موقفه من التأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

ودع منتخب التشيك البطولة بعد توقف رصيده عند نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة الأولى، أمام كندا وصيف المجموعة الثانية في دور الـ 32 من كأس العالم.

كأس العالم جنوب إفريقيا تشيبانج موريمي
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