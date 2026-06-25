كأس العالم - باراجواي تستشهد بطرد ألميرون وتطالب فيفا بتوضيح موقف بيلينجهام

تقدم اتحاد باراجواي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتراضا على تصرف جود بيلينجهام خلال مباراة إنجلترا أمام غانا.

وذكر اتحاد باراجواي أن بيلينجهام قام بتغطية فمه أثناء حديثه مع جوردان آيو، في لقطة اعتبرها مخالفة للوائح الجديدة التي أقرها فيفا.

وأشار الاتحاد في شكواه إلى واقعة طرد ميجيل ألميرون بسبب تصرف مشابه، مؤكدًا أن تطبيق القاعدة الجديدة من قبل فيفا يتم بشكل غير متسق بين المباريات المختلفة.

وأوضح اتحاد باراجواي أن هذه الازدواجية في القرارات تثير تساؤلات حول عدالة تطبيق القوانين، مطالبًا بموقف واضح وحاسم من فيفا بشأن الواقعة.

ويحتل منتخب باراجواي المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: "أمريكا، وأستراليا، وتركيا".

ويواجه باراجواي صباح الجمعة أستراليا في الجولة الختامية لمباريات المجموعة الرابعة.